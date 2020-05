Un million d’arbres en Martinique, an nou fèy !

C’est à l’initiative d’Entreprises & Environnement et d’Havas Publidom que l’association « Péyi Vert » lance aujourd’hui l’opération « 1 million d’arbres en Martinique » !

Péyi Vert, c’est la volonté partagée de celles et ceux qui veulent changer la Martinique en lui redonnant un nouveau souffle : les collectivités, les services de l’Etat, les entreprises, les associations… et surtout les citoyens.

Pour atteindre cet objectif ambitieu x et répondre aux grands enjeux du jour d’après (relance de la biodiversité locale, restauration de la fertilité des sols, lutte contre l’érosion et la pollution atmosphérique, création de nouvelles filières économiques, etc.), une plate-forme de dons en ligne, accessible à tous, a été créée : www.peyivert.com. Elle permet à chacun de nous de participer concrètement au rayonnement de notre île.

« Aux arbres citoyens », voilà qui plante le décor d’un grand défi pour la Martinique. Alors, prêts à le relever ?

Je plante un arbre ici : www.peyivert.com