La pub “martiniquaise” financera le programme spatial Européen !

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) s’est rapprochée du groupe Havas et de ses équipes des Antilles pour mettre au point un dispositif innovant destiné à financer le programme de recherche lunaire.

Après de longs mois d’étude, Havas dévoile aujourd’hui son projet baptisé Jules VERNE. Il s’agit d’un dispositif laser permettant de projeter des images publicitaires sur la lune, visibles depuis la terre. Et d’offrir en quelque sorte la lune à Coca-Cola, Peugeot, Canal+ ou SFR…

Les produits de la vente de ce nouvel espace publicitaire seront consacrés à 80% au financement des recherches spatiales de l’ESA. Une structure de production technique et une régie publicitaire dédiée à Jules VERNE ont été développées au sein d’Havas Publidom, au Lamentin, pour exploiter ce dispositif révolutionnaire.

En effet, le point de projection idéal pour atteindre la surface lunaire, distante de 384.000 km, a été localisé dans la zone Caraïbe. C’est donc tout naturellement que Havas Publidom, la seule agence Havas présente dans cette zone, a été mandatée pour abriter et activer Jules VERNE.

Le développement de ce programme a été réalisé dans le plus grand des secrets, car la technologie employée a été puisée dans les cartons secrets du CNES.

Aujourd’hui, ça fonctionne. Les derniers tests sont concluants. En effet, jeudi 21 mars dernier, à 3h57 du matin, la première image tout droit sortie de Jules VERNE a recouvert la surface lunaire pendant… 2 secondes. Rares sont ceux qui ont pu observer le « h » bleu de Havas Publidom, suivi d’un « FA » tout aussi furtif. Trois lettres historiques qui marquent le début d’une nouvelle aventure en rupture avec les frontières publicitaires traditionnelles cantonnées dans le périmètre terrestre. Désormais les marques peuvent communiquer dans l’Espace…

Voir la vidéo ici.

La première campagne lunaire aura lieu le mercredi 10 avril 2019 et sera affichée pendant 4h, à partir de 23h30 (heure de Martinique). Nul doute qu’elle enflammera les regards du monde entier et ouvrira la voie à de nouveaux champs d’expression. Pour cette 1ère campagne-test en condition réelle, Havas Publidom a obtenu que soit affiché le « M » de Martinique. L’agence compte démontrer ainsi l’efficacité du système en multipliant par 10 la notoriété mondiale de notre territoire… en 4h !

Pour développer ce dispositif, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) a investi près de 150 millions d’euros dans ce projet, et prévoit un retour sur investissement au bout de 14 mois ; 150 millions d’euros de budget publicitaire à mobiliser dès la 1ère année d’exploitation, c’est l’engagement pris par havas Publidom qui s’appuiera sur l’ensemble des agences du réseau mondial d’Havas.

Offrir la lune aux marques du monde, et permettre ainsi à la France de remonter sur le podium de la recherche spatiale, voilà un programme aussi inattendu qu’ambitieux auquel Havas Publidom Antilles est fière de participer.