HAVAS PUBLIDOM et HAVAS REUNION créent HAVAS OUTREMER à Paris

HAVAS PUBLIDOM et HAVAS REUNION, leaders incontestés dans leur région, se rapprochent pour créer HAVAS OUTREMER, la plus grande agence média des DOM-TOM.

Les missions d’HAVAS OUTREMER portent sur la stratégie et le conseil média, l’audience planning, l’achat d’espace on et off line et les opérations spéciales à destination des clients locaux et nationaux souhaitant une communication spécialement conçue pour ces territoires.

Désormais, HAVAS OUTREMER couvre l’ensemble des territoires ultramarins français (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie, et de la Nouvelle Calédonie) soit un bassin de population de 2.700.000 habitants.

HAVAS OUTREMER a pour but premier de devenir la porte d’entrée unifiée vers les DOM-TOM, et ainsi proposer à ses clients son expertise unique des usages media locaux tout en s’appuyant sur les ressources du Pôle Media d’Havas Group en France. HAVAS OUTREMER est, de fait, la seule agence qui permet d’activer les campagnes tous médias, sur tous les territoires, à l’audience planning optimisée selon l’analyse de l’ensemble des études outremer.

La direction d’HAVAS OUTREMER est confiée à Dominique Bost, 53 ans, Senior Manager chez Havas Media France depuis 17 ans. A ce titre, il œuvrait notamment à la coordination internationale du Groupe PSA.

Dominique pourra s’appuyer sur une équipe de 80 experts en Outremer et ainsi que les 4 stratèges spécialement dédiés au Hub parisien de l’agence.