Les agences du groupe havas publidom ont la tristesse de vous annoncer le décès de Roger de Jaham.

C’est un homme hors du commun qui s’en est allé hier soir. Un homme qui n’a jamais cessé d’ouvrir les portes, et d’abattre les murs. A l’âge de 25 ans, Roger de Jaham ouvre les portes de la publicité moderne en créant l’agence Publicara, la toute première agence de communication des Antilles. Nous sommes alors en 1974, et il lui faut inventer un métier, celui de la communication. Il développe son entreprise pendant plus de 40 ans en lui faisant prendre tous les virages, franchir tous les obstacles, relever tous les défis. Il le fait avec passion, en regardant toujours devant.

Quelques années plus tard, les groupes de communication nationaux s’intéressent à l’Outre-mer : RSCG prend des positions au sein de Publicara Martinique et installe des filiales en Guadeloupe (RSCG Caraïbe) et en Guyane (Amazonia). De son côté Havas implante les agences Trait d’Union en Martinique et en Guadeloupe.

En 1991, juste après la chute du mur de Berlin, les groupes RSCG et Havas fusionnent dans le but d’atteindre la taille mondiale qui leur permettra de saisir les nouvelles opportunités liées à l’ouverture des marchés de l’est de l’Europe. Les Antilles ne sont plus leur priorité…

Publidom a été créée en 1992 sous l’impulsion de Roger de Jaham, en rachetant les agences d’Outre-mer détenues à l’époque par les groupes Havas et RSCG.

Et c’est finalement en 2016 que Publidom retrouve le groupe havas et devient havas publidom !

Havas publidom présente ses sincères condoléances à son épouse Catherine, à ses enfants Audrey et Mickaël, à ses frères et sœur, et à ses très nombreux amis qui ont eu la chance de faire un bout de chemin avec lui.